Laury DUGAND

Particulièrement intéressée par les métiers du développement culturel et de la valorisation patrimoniale, mon parcours universitaire m’a permis d’acquérir une pluridisciplinarité certaine et dispose ainsi de compétences diverses.



Je suis diplômée d’un Master II professionnel Patrimoine rural et Valorisation Culturelle depuis 2011, formation solide et spécifique à orientation pluridisciplinaire qui comprend théorie (Histoire, Valorisation du patrimoine culturel, Politique patrimoniale, Muséologie/graphie, Actions culturelles, Cartographie, Développement, Diffusion Culturelle, Procédures européennes, …) et pratique, par la réalisation de différents stages collectifs, études de terrains et journées d’études afin de travailler sur différents types d'aménagements culturels de territoire.



J’ai effectué un stage de fin d’étude de six mois au sein du Service Culturel du Musée de Saint-Romain-en-Gal – Vienne. Les diverses missions que j'ai assurées au sein de cette structure départementale m'ont conduit à participer et m'investir dans la médiation et le développement culturel.



Par la suite, j'ai été médiatrice et coordinatrice culturelle au Pôle du Développement Social de la Mairie de Saint-Fons (69) sous la responsabilité directe de la Directrice Générale adjointe des Services et du Directeur Général des Services.



Puis, j'ai été commissaire d'exposition pour un projet partenarial entre le Grand Lyon et la Bibliothèque Municipale de Lyon pour l'évènement "Une fabrique de l'innovation" : http://www.bm-lyon.fr/expo/13/fabrique_innovation/



Aujourd'hui passionnée par la recherche et l'histoire, je suis chercheuse pour une étude généalogique.





Mes compétences :

Histoire

Coordination

Méthodologie de projets

Médiation

Rédaction

Communication

Généalogie

Recherches