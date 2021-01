CREER DE NOUVEAUX RESEAUX D'AFFICHAGE C'EST NOTRE METIER !!!



EASYCOM SCREEN ouvre et interconnecte les canaux de diffusion digitaux.



Nos compétences : la recherche et création de nouvelles régies d'affichages



Régie Conseil en solutions de communication et publicité de proximité, Affichage captif et formats événementiels.





Pour chaque cible, EASYCOM SCREEN propose une combinaison de territoires Out Of Home, solutions et points de contacts stratégiques.



Lavigne HUYGHUES-CADROUCE

Directeur Commercial



tel : 06 11 60 95 73