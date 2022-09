Lazhari DJOUDI

Mes compétences :

 Gérer les salariés tout au long de la durée du c

 Maitrise de la législation du travail

 Elaboration des procédures de gestion

 Maitrise du pack office : Power point, Word, Exc

 Elaboration des fiches de postes.

 Gestion des conflits individuels et collectifs

 Grande expériences dans la négociation et la ges

 Bonnes bases en droit social et connaît parfaite

Gestion des salaires (masse salariale et déclarati

 Etude et classifications des fonctions (postes).

 Maîtrise les techniques de négociation et les ou

 Gestion des emplois et des compétences (acquisit

 Bonne relation avec les organismes sociaux, admi

Gestion des compétences

Gestion des carrières

Word

 Maitrise du pack office : Power point

Exc