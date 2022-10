Lazouni IMAN

Mon expérience professionnelle en tant que Chargée d'administration des ventes m’a permis de développer de la rigueur et de la réactivité dans le cadre de la gestion des commandes, véritable interface entre les équipes commerciales et les clients.

Cette expérience m’a également aidé à développer des compétences en management d’équipe dans le cadre de l'intérim de mon supérieur hiérarchique. J'ai pu intervenir dans différents workshops afin de mener une réflexion sur les méthodes de travail et l'organisation de l'équipe back office pour l'amélioration de notre interaction avec les différents interlocuteurs.

En étroite collaboration avec l’équipe commerciale et dans un souci constant de satisfaction des clients, j’ai su répondre aux attentes de chacun dans le respect des procédures spécifiques établies.

Je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux challenges et à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Salesforce

Navision

Business object

Excel

Octopus ERP

Outlook

SAP