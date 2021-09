A l'issue de ma formation à l'IGR, j'ai intégré SODIMEL au poste de Responsable administratif et financier. Mon projet est d'accompagner l'entreprise dans sa croissance en l'aidant à se développer et à se structurer.



Mes compétences :

Travail en équipe

Gestion administrative

Gestion de trésorerie

Administration des ventes

Organisation

Gestion financière et comptable

Gestion budgétaire