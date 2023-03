Diplômée dun BTS assistant de gestion PME PMI - Maîtrise des tâches administratives, bureautiques et des techniques de vente - Polyvalente et rigoureuse.



Mes compétences :

Vente

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion du personnel temporaire

Communication

Assistance administrative

Microsoft Office

Gestion des achats

Gestion des produits

Accueil physique et téléphonique