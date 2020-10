Diplômée d'un Master II Management des Etablissements Sanitaires et Sociaux, j'évolue depuis 5 ans grâce à mes études dans le secteur médico-social,



Soucieuse de la prise en soin et du bien vieillir de nos ainés évoluant de plus en plus, mais également de l'accompagnement des salariés tout au long de leur carrière, je souhaite m'investir pleinement au sein d'un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes,



Ainsi je suis ouverte à toutes propositions de poste.