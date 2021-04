Sébastien DUQUESNE

Mon parcours professionnel diversifié ma permis de gagner en compétences et en polyvalence : lhôtellerie, Maitre de Maison, Assistant de Direction en EHPAD puis Adjoint au Directeur en SSR mont permis de mettre en avant mes qualités personnelles et professionnelles.



La première partie de mon activité professionnelle dans lhôtellerie ma permis de développer de véritables qualités relationnelles, que jai mises à profit dans mes emplois postérieurs.



Mon expérience de Maitre de Maison dans le milieu associatif de la protection de lenfance ma permis de découvrir lunivers des Ressources humaines et du management dans le secteur médico-social.



Ma première expérience en tant quAssistant de Direction dans un EHPAD, ma ouvert lesprit sur dautres façons de faire et de penser : Bienveillance, écoute, confiance, management participatif, les relations avec les tutelles, les familles et les divers acteurs en médico social.

Le développement du réseau commercial et lamélioration du taux doccupation ont été mes principales missions durant 2 ans.



Enfin, ma dernière expérience en qualité dAdjoint au Directeur au sein du groupe SOS Santé, ma amené à mettre en application mes expériences précédentes, mais ma surtout ouvert dautres aspects du poste de direction que je ne navais encore pas approchés comme la gestion budgétaire, le suivi des indicateurs qualités, la gestion du PMSI.

Mes acquis professionnels et mes qualités personnelles me permettent assurément de conduire des projets visant à développer les talents, à satisfaire les usagers et à pérenniser lactivité dun établissement.

Je suis convaincu que le bien être au travail est à la source de la performance, de la satisfaction générale et de la réussite globale. Pour moi, le bien être des résidents, passe par le bien être des salariés.

Ma personnalité est en plein accord avec ma motivation professionnelle. Je suis ouvert aux autres, curieux, soucieux de me perfectionner. Je sais m'adapter et jai le sens des responsabilités et de l'organisation.