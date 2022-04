Catherine Marie LALIRE

En recherche active d'emploi après avoir exercé diverses fonctions administratives (agent d'accueil & de communication, secrétaire, assistante de direction), je souhaite évoluer vers une fonction de conseil en insertion professionnelle (emploi/formation) dédiée aux personnes en situation de handicap en intégrant une équipe pluridisciplinaire (Association, EA, ESAT, GIHP, HANPLOI, MDPH...).

A cette fin, j'ai suivi une formation spécialisée au Cnam intitulée "Consultant en insertion dans le domaine du handicap" comprenant six U.E. (cf. infra) et un stage pratique de 100 heures (réalisé du 10 au 28 janvier 2011). N'ayant pu valider les deux dernières UE (Neurosciences et Méthodologie), je termine ce cursus avec le niveau Certificat (BAC + 3). J'ai cependant complété cette formation en suivant deux des enseignements de la Licence professionnelle "Chef de projet handicap & emploi" (cf. infra). Je suis disponible/libre de tout engagement et étudie toute proposition ou offre.



Mes compétences :

