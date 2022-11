Diplômée d'un BTS Communication en 2014 puis d'une licence Information et Communication, je suis actuellement en M1 Marketing digital et réseaux sociaux à Sup de Pub.



De nature éclectique, j'ai, jusqu'à présent navigué et découvert plusieurs aspects / métiers de l'univers de la communication.



Enthousiaste et motivée, je souhaite dorénavant m'orienter vers le métier de planeur stratégique d'où mon envie d’obtenir une alternance dans ce domaine.