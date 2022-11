Léa BRANCHUT

Actuellement en deuxième année de BTS Comptabilité et Gestion à l'ENSEC ( Ecole Nantaise Supérieure d'Enseignement Commercial) à Nantes, je souhaite poursuivre mes études au sein d'une formation en alternance.

Je débute une licence DEG (Droit Economie Gestion) - Métiers de la Gestion et du Management au sein de l'ENACOM (Ecole Nantaise de Commerce) au mois de Septembre 2017.

De ce fait, je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans le domaine de la gestion.

Grâce à mes précédentes expériences dans le domaine de la banque "CREDIT MUTUEL" et dans celui du transport "ALINES TRANSPORTS", je connais les exigences et les qualités requises du monde du travail en général.

La gestion est un domaine très vaste qui demande une certaine polyvalence et autonomie que je possède.



Persévérante et sérieuse, je suis plus que déterminée à continuer à approfondir mes connaissances et bénéficier d'une expérience solide dans le monde de l'entreprise.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sage

Compétences en RH et comptabilité

Grande polyvalence