Léa DELOUMEAUX

Je suis en 1ère année de Master Marketing Communication et souhaite poursuivre ma 2ème année en Tourism marketing and Hospitality management au sein de l'INSEEC Msc&MBA.

Mes qualités sont la curieusité, l’adaptabilité, l'enthousiaste, avec un sens du relationnel en toute circonstance, alimentés par une grande motivation.

Je sollicite vivement un contrat d'alternance de 24 mois et suis dès à présent disponible.



Mes compétences :

Guide

Gestion de la relation client

Veille concurrentielle

Médiation culturelle

Management

Dégustation

Tourisme

Communication

Evénementiels et salons

Vente

Marketing