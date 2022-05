Léa DESBIOLLES

Passionnée par le métier où l'aspect humain est essentiel, j'aimerais travailler dans les Ressources Humaines.



Je souhaiterais dans mon métier, me spécialiser dans le recrutement car, suite à mon stage dans un Département Ressources humaines, j'ai pu m'apercevoir que le recrutement était ce qui me plaisait le plus.



J'ai eu l'opportunité d'être embauchée en contrat CDD au Musée Château de la ville d'Annecy en tant qu'Assistante de Direction et Coordinatrice des Ressources Humaines pendant une période 5 mois. Cette expérience m'a permis dacquérir de nouvelles compétences, savoir-faire, d'approfondir mes connaissances mais surtout de prendre confiance en moi.



Soucieuse de l'humain, à l'écoute, autonome et rigoureuse, je sais qu'il s'agit d'un domaine qui me correspond.

En raison de mes nombreuses expériences professionnelles dans différents domaines, je suis capable de gérer n'importe quelle situation mais aussi j'ai une vision large des différents métiers.



J'aimerais au cours de ma formation, avoir la possibilité de pouvoir intégrer une alternance. De nos jours, je reste persuadée que l'entreprise est la meilleure école pour pouvoir apprendre un métier.