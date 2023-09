Léa MARCHEBOUT

Je suis diplômée d'un Master Audit et Stratégie en communication de l'Institut des Sciences de l'Information et de la Communication (ISIC) de l'Université Bordeaux Montaigne.

En tant que chargée de communication, mes compétences clés sont : Stratégie de communication - Audit - Veille stratégique et concurrentielle - Création de contenus éditoriaux - Community management - Optimisation web - Relations presse - Création graphique (PAO, Canva) - Marketing digital (newsletters) - Evénementiel - Gestion des partenariats - Administratif - etc.