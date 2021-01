Bernard-Martial HALAHIGANO

Bonjour,



Fort d'une expérience réussi au Crédit Agricole Toulouse 31 où j'étais en CDI, voilà 7 mois que je suis à la Caisse dEpargne Aquitaine Poitou-Charentes en tant quAssistant de Clientèle. Contrat renouvelé depuis début décembre jusquau 25 mai suite à un arrêt maladie.



Mes missions sont pour moitié du temps à laccueil (physique et téléphonique) de lagence et au conseil. En effet, j'ai la responsabilité d'un portefeuille de 540 entités (soit 740 personnes) à 2 niveaux :



- La gestion du risque qui est quotidienne. Je gère des comptes en anomalie et la validation des opérations en suspend



- Et le développement commercial dans le respect de la conformité et du schéma délégataire.



Je participe à latteinte des objectifs de lagence par mes ventes de produits et services tant bancaires quen assurances des biens et des personnes.



Mon projet professionnel ?



Décrocher un CDI en tant que Gestionnaire de Clientèle dès que possible sur le Bassin dArcachon ou dans Bordeaux Métropole.



Mes atouts ?



Mon sens relationnel avec les clients, prospects et les collègues. Mes rebonds commerciaux, mon sang-froid face à certaines situations délicates et ma remise en question : comprendre ce qui a fonctionné pour que la vente se fasse, mais aussi comprendre ce qui na pas abouti à la vente. Mon leitmotiv : « Si eux ont réussi à être là où ils en sont, je peux aussi. ». Ne pas avoir peur de se lancer, mais toujours avancer.



Mis à jour, mon CV est en ligne. Ainsi, sur halahiganobernard.fr/CV, vous pourrez découvrir les différentes missions bancaires qui mont été confiées ces dernières années.



Bonne navigation.



A bientôt.