Léa MULLER

Après avoir obtenu un BAC scientifique, jai réalisé un BTS dassistance technique dingénieur par apprentissage. Jai donc travaillé deux ans chez Airbus Helicopters au sein de léquipe Préparation et Méthodes du centre dessais sols (Labogir). Jai été responsable de la réalisation de différents outils de gestion sous Microsoft ACCESS et Microsoft Excel.



Jai continué mes études avec un diplôme dIngénieur en Mécatronique à lEcole des Mines dAlès toujours par apprentissage. Jai effectué trois années au sein du bureau détudes du centre dessais sols (Labogir) dAirbus Helicopters. Joccupais le poste dingénieure en conception de bancs dessai multidisciplinaires.



Aujourdhui, je suis autoentrepreneuse en mettant à profit mes différentes compétences comme la conception et le déploiement de logiciels avec bases de données sous Microsoft ACCESS, la programmation SQL/Oracle/PHP, la création de macros Excel en VBA ainsi que de la modélisation 3D (CAO) de systèmes industriels.