Léa PONCET

A la suite d'une Licence bi-disciplinaire en histoire et science politique à l'Institut Catholique de Paris, j'ai choisi la Belgique pour mon Master de science politique, orientation relations internationales, à finalité paix, sécurité et conflits.

Je m'oriente vers les métiers de la défense des droits de l'Homme et de l'environnement.

Je souhaite développer des compétences de gestion de projets et de plaidoyer.

Pour concrétiser mon projet de mémoire, et par la suite de carrière, je souhaite avoir le maximum d'expériences professionnelles.