C'est de manière passionnée que j'évolue dans la communication visuelle et audiovisuelle depuis près de cinq ans. Mes années d'études centrées autour des technologies de l'information et de la communication, m'ont permis de développer un certain nombre de compétences, notamment en design graphique et en gestion de projets.



Je dispose dun Master Design de Communication ; Innovation et Médiation Numérique et d'une expérience professionnelle dans la coordination et la communication digitale.



L'univers artistique est pour moi une source de motivation permanente. Ce qui me caractérise, c'est la créativité. Cette compétence, doublée de mon sens du relationnel, me permet de m'adapter à n'importe quel projet.



A l'écoute de toutes opportunités, n'hésitez pas à me contacter.