Actuellement, en licence techniques du son et de l'image à l'IUT d'Angoulême et en alternance en tant que technicien audiovisuel à Sciences Po Paris. Je suis aujourdhui à la recherche dune opportunité professionnelle me permettant délargir et de consolider mes domaines de compétences. Ma motivation et mon dynamisme sont autant de qualités que je souhaite mettre à disposition dune entreprise. Autonome et sérieux, je sais madapter et travailler en équipe.