Je m'appelle Léa et je suis aujourd'hui chargée de Marketing et Communication au sein de l'entreprise Visioavenue, en alternance. Je suis actuellement en Bachelor Marketing Communication 360 à l'Ipac Bachelor Factory. Avant ça, j'ai obtenu mon BTS Gestion de la PME.

Je souhaite, plus tard, me diriger vers le domaine de l'évènementiel.