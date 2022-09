Leçon MARYLINE

Bonjour.

Je m'appelle Marylyne Leçon.

Je suis Française. J'ai 45 ans. Célibataire sans enfant. Je vis à Nice (06. Alpes Maritimes. FRANCE).

Je suis à la recherche de travail.....mais pas n'importe quel travail.

Je suis une très bonne vendeuse......j'aime parler et mettre les clients en confiance par l'amitié.

Je prends mon temps pour vendre......mais sans en perdre trop quand même !

Ne dit-on pas que le temps c'est de l'argent ?

Je recherche dans le milieu des ventes aux enchères de tous véhicules.

Je suis prête à convoyer des voitures pour le Commissaire Priseur pour lequel je travaillerais (EX : l'étude du Commissaire-Priseur est à Paris.....je pars de Paris pour aller lui chercher un véhicule à Toulouse ou tout autre part en France et en Europe !).

J'ai le permis B et E.

Je sais très bien tracter (remorques, vans, caravanes, etc...).

Je parle, écris et lis très bien anglais.....quelques mots de néerlandais et un soupçon d'espagnol.

Je sais organiser des ventes aux enchères du début à la fin.

Cordialement,

Melle Leçon Marylyne.



Mes compétences :

Chauffeur

Vente

Organisation