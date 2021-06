Lecordier DIDIER

Depuis 2010 chez AEGIDE & DOMITYS créateurs des résidences services seniors

Responsable développement des réseaux de partenaires DOMITYS en France



AEGIDE



Développer et créer les réseaux partenaires investisseurs & de transmettre aux services commercial AEGIDES



DOMITYS

Développer et mettre en place les réseaux de partenaires CHU (service SSR, gérontologique, soins suite,)

• Rencontrer les acteurs économiques sociaux et culturels jugés pertinents afin d’asseoir la réputation du concept sur la zone d’implantation Afin de permettre un remplissage aux plus vite de la RSS

• Rencontrer les collectivités locales (Elus, mairie, CCI, Conseil Général, Communauté d’agglo, associations de commerçants…) et leur présenter le projet

• Organiser des manifestations publiques avec les services transverses internes à la société en vue d'accroître le plus grand nombre de réservations de logements à chaque lancement

. Accompagner les équipes en place sur les stratégies partenaires & hospitalières



. Département Qualité : identification & présentation du groupe DOMITYS des bons interlocuteurs en Amont des ouvertures de Résidence les bons interlocuteurs afin de facilité les autorisations des SAP

-intervention sur des dossiers SAP bloqués par certaines régions



Mes compétences :

Investissement

Immobilier

Management commercial

Prospection de clients

Développement commercial