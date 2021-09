Lecureuil PASCAL

Fort d'une expérience en tant que formateur, j'ai su mettre en pratique mon rôle éducatif et ainsi développer mon goût pour la formation et l'apprentissage d'autrui. j'ai su m'adapter à toutes les situations et progresser afin d'établir et cerner les besoins de l'entreprise



Conseil et assitance à la clientèle, Régle APSAD R4/R5 et CNMIS, Mise en conformité, Installation et mise en service, Organisation des interventions Préventives et correctives, Information à l'utilisation et manipulation des extincteurs etc...) m'ont été complétement acquises et développés lors de ma dernière fonction.



Possédant une bonne ouverture d'esprit, volontaire, organisé et doté d'un excellent relationnel, les qualités humaines (intégrité, fermeté, rigueur et maîtrise de soi), ainsi qu'une bonne connaissance du terrain sont mes principaux atouts.



Je suis actuellement en recherche d'emploi, Disponible et libre de tout engagement ainsi que de toute clause de non-concurrence.



Mes compétences :

Formateur

Informatique