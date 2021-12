Emmanuel PASCAL

Directeur Audit Interne pour l'Europe pour le Groupe Sysco (US) N°1 mondial de la fourniture de produits alimentaire aux professionnels de la restauration. Je gère une équipe de 5 personnes basées à Londres.



Expertise en Audit interne (CIA, Certified Internal Auditor depuis 2003), en Risk management (CRMA, Certified in Risk Management Assurance, 2013), en lutte contre la Fraude (CFE, Certified Fraud Examiner (US) depuis 2008) et en audit de performance (Executive Mastère en gestion financière HEC (Mesure de la performance, Finance, Stratégie) en 2012).



Coauteur de livres sur la Fraude et l'Audit interne. Auteur d'un article sur la pratique des audits de performance dans la revue de L'IFACI "Audit & Contrôle Internes" (juin 2013), j'écris également pour le magazine Fraud Intelligence.



Intervenant à des conférences sur les méthodes de lutte contre la Fraude et sur le Risk Management (IFACI, Marcus Evans, Unistrategic, MIS, Valiant) en France et à l'étranger (Europe, Moyen Orient, Afrique, Asie). Je suis intervenu à la conférence européenne de l'ACFE en mars 2014 et j'ai écrit fin 2014 un article sur ma méthodologie de mise en place d'indicateurs de fraude dans la revue Fraude Intelligence (How to set up Key Fraud Indicators).



J'ai présenté une table ronde sur la lutte contre la fraude à la conférence européenne de l'IFACI/ ECIIA à Paris en septembre 2015 et je sui intervenu à la conférence MIS à Hong Kong sur la mise en place d'indicateurs de fraude et la lutte contre les virements frauduleux en Novembre 2015. Je suis ouvert à toutes demandes d'interventions sur ces sujets.



Mes compétences :

Risk management

Audit interne et externe

Performance management

Distribution

SAP

Investigation

Détection des Fraudes

Prévention des fraudes