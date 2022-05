Mickaella AKOLEY

Évoluer dans le domaine du Risk Management, c'est concilier en une seule et même fonction, toutes les compétences j'ai pu cumuler tout le long de mon cursus académique.

Il s'agissait de management, de comptabilité, de finance d'entreprise et de marché, de stratégie, d'organisation, de droit des affaires, d'assurance et bien sûr de risk management.



Mon expérience à la Banque de France, où j'occupais pour le compte de la Direction de la prévention des risques (PRAAC) la fonction de Consultant Risk management opérationnel, m'a permis d'acquérir les fondements méthodologiques de mon métier et de développer, sur la base d'un dispositif mature et fonctionnel, de solides compétences techniques.



Aujourd'hui, en tant que Contrôleur permanent au Crédit Agricole S.A; je réalise des travaux de contrôles 2.2 et de management des risques comptables pour la Direction de la comptabilité et la consolidation Groupe (DCC), une filiale de sous-traitance comptable (CA SGS), et deux sociétés de crédit foncier dédiées au financement de l’habitat (CA HL SFH) et au refinancement du secteur public (CA PS SCF).



La passion du risk management m'anime toujours, c'est la raison pour laquelle je reste fortement intéressée par ce sujet quel que soit le secteur d'activité.



N'hésitez donc pas à me solliciter pour toute opportunité de collaboration et/ou mise en relation.





Mickaëlla



Mes compétences :

Risk management

Audit interne

Contrôle permanent comptable

Cartographie des risques

Contrôle interne

Gestion des risques

Bâle 2