Philippe MAZEAUD

====================================================

COMPETENCES FONCTIONNELLES



•Suivi des études détaillées en liaison avec les équipes Métier

•Très bonne connaissance des différentes phases d’un projet et de la gestion de projet

•Audit, Etude des besoins, Analyse, Conception, Cahiers des charges, Spécifications fonctionnelles générales et détaillées, Dossiers techniques, Cartographies

•Organisation des Recettes : Définition des procédures, Elaboration des plans de tests, Suivi, Gestion des problèmes, Gestion des changements

•Coordination d’équipes, Accompagnement au changement

•Animation et organisation de réunions, de comités de pilotage et opérationnels

•Maîtrise du respect des travaux de recettes et suivi des étapes de qualification

•Reporting sur l’état d’avancement du projet (garant du bon déroulement du projet et du respect de son avancement)

•Vérification de la cohérence du système d’information, participation à la conception et à la réalisation des évolutions

•Coordination des activités des ressources du projet



====================================================



Critères pour réussir

• Très bonne connaissance des différentes

phases d’un projet informatique et de la

gestion de projet

• Expérience significative de conduite de

projets transversaux

• Sens de l’organisation, capacité à

anticiper et coordonner des actions

• Capacité à convaincre et à conseiller

• Capacité à manager des équipes

• Autonome et rigoureux

• Excellentes qualités relationnelles

• Sens de la négociation

• Capacité d’arbitrage



====================================================

Interlocuteurs privilégiés

• DSI

• Représentants métier

• Partenaires extérieurs (Editeurs)

• Chefs de projet MOA et MOE

• Experts métiers

• Equipe recette



Mes compétences :

Audit

Assurance

Management

Finance

Conseil

Banque