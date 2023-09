Lefebvre GUY MARC

Guy Marc LEFEBVRE

13 Boulevard Weygand 14000 CAEN

56 ans Marié 1 enfant majeur

tél. 06.27.55.14.67

Guy.lefebvre25@wanadoo.fr



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Plus de 30 ans d’expériences professionnelles au sein du Groupe PSA et plus particulièrement en management de production, en qualité et en gestion de ressources humaines m’ont permis de développer mes compétences dans les domaines suivants :



Production : 15 ans d’expérience

Responsable d’atelier dans différents secteurs de fabrication d’usinage et de montage.

Mission : Organiser, coordonner et animer les Unités Elémentaires de Production afin de garantir les volumes de production journaliers en quantité/qualité/coûts et délais.

Effectif : 150 personnes ( Responsables d’Unité, Techniciens et Opérateurs).

Respecter des objectifs budgétaires . Animer des Réunions Opérationnelles avec les services d’appui. Elaborer et valider les plans d’action dans les domaines de la fiabilité, qualité, coûts et sécurité. Mise à jour des indicateurs UEP. Organiser des réunions de démarrage des nouveaux produits (Xantia, C5, 407 et C6). Maintenir une bonne cohésion sociale dans les équipes.



Qualité : 6 ans d’expérience

Responsable qualité fournisseurs.

Mission : Gestion de la qualité des produits automobiles répartis sur plus de 200 fournisseurs.

Coordonner et animer une équipe de 20 personnes Cadres et Techniciens afin de garantir le niveau de qualité des produits automobiles. Assurer le traitement des crises et des défaillances qualité avec les Fournisseurs. Interface avec les fournisseurs et la Direction des Achats PSA. Suivi et validation des échantillons initiaux.

Technicien qualité

Mission : Mise en place des normes ISO 9002.

Assurer l’élaboration des procédures et la mise en place des nomes sur le site de production. Mettre en place et organiser la formation du personnel au nouveau référentiel EAQF. Planification et réalisation d’audit produit/process. Compte rendu au comité de direction.

Obtention du label ISO 9002 A92% en 1994



Ressources humaines :

Agent de Gestion de Personnel

Mission : Gestion administrative de 600 personnes ouvrier et professionnel de maintenance.

Gestion des budgets annuels des augmentations de salaires et des promotions. Suivi des évolutions de carrière et des potentiels. Assurer les relations sociales et de communications de la Direction. Ajuster les répartitions des effectifs en fonction des besoins mensuels. Embauche de personnel en CDI, CDD et CTT.

.

FORMATION :

Formation Marine Nationale en hydraulique d’armement.

BEI en mécanique industriel.



INFORMATIQUE :

Excel, Word, Powerpoint, Internet, Intranet + les systèmes informatiques internes groupe PSA



Mes compétences :

Audit

Audit fournisseur

Management

Management qualité

Production

Qualité

Qualité fournisseur

Usinage