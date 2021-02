Lémuel BOEUF

Fort d’une expérience de 13 ans en dessin technique dont 10 ans dans la téléphonie mobile en tant que Chef de Projet Technique, je réalise vos plans et dossiers techniques ou de présentation.



NOUVEAU : Je m'installe sur Lyon en janvier/févier 2016. Je continue mes prestations en travail à distance pour mes clients sur toute la France et je propose des missions de proximité pour mes activités en Rhône Alpes.



Mes clients ?

- Les maîtres d’œuvre des opérateurs de téléphonie mobile

- Les équipementiers de l’industrie mécanique

- Les entreprises du bâtiment ou de l’architecture



Les services proposés ?

- Réalisation de plans sous Autocad, SolidEdge, SolidWorks

- Constitution des dossiers nécessaires aux démarches administratives (déclarations préalables, plans, descriptifs, formulaires, etc...)

- Constitution de dossiers de présentation (p.e. Dossiers d’Information Mairie)

- Constitution de dossiers techniques (p.e. APS, AP, DOE)



Pourquoi sous-traiter ?

- Absorber les pics d'activité

- Palier à l’absence de personnel

- Maîtriser les coûts



Le process ?

- Vous me faites part de votre besoin détaillé afin de définir la prestation (devis unique ou grille forfaitaire si missions redondantes)

- Vous me fournissez vos croquis, vos relevés, vos instructions, vos trames, vos chartes graphiques

- Je réalise les plans et dossiers et je vous les envoie

- Vous validez ces documents ou me faites apporter les modifications nécessaires



Avantages :

- Vous gardez l’intégralité de la maîtrise d’œuvre : les prestations sont réalisées selon vos instructions

- La fiabilité de votre process est augmentée : vous validez systématiquement les documents livrés tout en bénéficiant d’un regard extérieur avant de les diffuser



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus !



Mes compétences :

Autocad

Informatique

Gestion de projet

Travaux publics

Ingéniérie