Lena GABRIEL (BASSIL)

En premier lieu, j'ai suivi des études spécialisées de banque en alternance à l'université Saint-Joseph -Niveau Licence.



En second, en l'année 2010 jai eu mon diplôme en assistante commerciale France et international du Centre de Techniques Internationales CTI-Asnières-Sur-Seine, France, niveau Bac+2 ensuite en l'année 2011 une reconnaissance de mes compétences professionnelles en cadre technico-commercial export, de l'Ecole Normale Supérieure ENS - Cachan-France.





Ensuite, entre l'année 2015 et l'année 2022, au Conservatoire national des Arts et Métiers CNAM-Paris-France, j'ai suivi des cours du soir en :



1) Licence générale en commerce international :

a)Règles générales du droit des contrats (validée)

b)Développement international des entreprises (validée)

c)Management des organisations (validée)

d)Mercatique I : Les Etudes de marché et les nouveaux enjeux de la Data (validée)

e)Anglais professionnelle niveau Bulats B2 (validée)

f)Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle (validée)



2) Licence professionnelle logistique et transport de marchandises - niveau 6 ou Bac+3 et 4 - que j'ai finie, complétée et les unités d'enseignements ou UE validées:

a)Fondements de la logistique (validée)

b)Pilotage et gestion de projet : logistique de distribution et transport de marchandises (validée)

c)Transport de marchandises et distribution urbaine: approche juridique et économique (validée)

d)Logistics overseas (validée)

e)Douanes et financement des opérations internationales (validée)

f)Règles générales du droit des contrats (validée)

g)Anglais du transport international et de la logistique (validée)

h)Achat de prestations transport et logistique (validée)



3) Les unités d'enseignements en Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux niveau 6 -Bac+3 et 4 voici les UE prises et validée :

a)Fondements de la logistique (validée)

b)Pilotage et gestion de projet : logistique de distribution et transport de marchandises (validée)

c)Supply Chain Planning, Manufacturing & Lean Management (validée)

d)Transport de marchandises et distribution urbaine: approche juridique et économique (validée)

e)Anglais du transport international et de la logistique (validée)

f)Management des organisations (validée)

g)Douanes et financement des opérations internationales (validée)

h)Achat de prestations transport et logistique (validée)

i)Outils et techniques de la logistique (à valider).



4) Certificat de compétences Management opérationnel :

a/Mercatique I : Les Etudes de marché et les nouveaux enjeux de la Data (validée)

b/Management des organisations (validée)

c/Mercatique II : Stratégie marketing (validé)

d/Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle (validé)





Entre le 16 décembre 2022 et le 22 mars 2023 j'ai suivi le parcours professionnnel en conseillère emploi et apprentissage 2.0 dans l'organisme de formation EVOCIME-Groupe FITEC - Nanterre : https://www.evocime.com/wp-content/uploads/2022/12/221202-Programme-Conseiller-emploi-apprentissage-EVOCIME.pdf



J'ai été adjointe responsable magasin dans deux enseignes en Île-de-France.

Mes points forts résident dans mes qualités relationnelles professionnelles, mon sens des responsabilités, mon autonomie, mon organisation et ma rigueur.