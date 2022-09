Lenoel PAUL

Porté par une vision stratégique et une double compétence technique en agroalimentaire et commercial pour le business. Jai su mettre en œuvre au cours de mes expériences mon sens de lanalyse et de la synthèse pour participer à la croissance de lactivité commerciale et définir des orientations de développement grâce à ma connaissance à la fois des techniques de vente et des spécificités produits. Je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences au service de votre entreprise dans le secteur agroalimentaire/ GMS.