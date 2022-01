Bienvenue sur la page de Léo Dulas!



Léo Dulas, étudiant à l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, est également une personnalité politique française, il est engagé depuis février 2017 en tant que conseiller municipal jeune à la Ville dAutun, passionné dhistoire il est délégué à la culture et à lévénementiel. Le Conseil des Jeunes Citoyens (CJC) propose et réalisent des actions sur Autun, ces jeunes sont alors acteurs de leurs projets, on peut dire que le conseiller municipal jeune est le porte-parole de tous les jeunes de la ville auprès de la municipalité.



Cadre du mouvement des Jeunes avec Macron, en étant membre du bureau région des Jeunes avec Macron de Bourgogne Franche-Comté, il soutient l'action du Président de la République, Emmanuel Macron. Membre de l'équipe de campagne de Vincent Chauvet, au élection municipal de 2020. Il a été également, membre durant deux ans du parlement européen des jeunes (Comité Centre-Est). Le PEJ-France sattache à promouvoir la citoyenneté dans sa dimension européenne auprès des jeunes, en les intéressant au développement de lEurope.



Sur le sujet de l'handicap, il fait partie des 250 élus et proches de la majorité présidentielle qui appelle à "une accessibilité universelle" : https://www.lejdd.fr/Societe/handicap-lappel-de-250-elus-et-proches-de-la-majorite-presidentielle-pour-une-accessibilite-universelle-4049724



Sur le sujet de l'engagement, il fait partie des 1000 militants qui s'engagent contre l'abstention, avec un appel simple "Dimanche, tous aux urnes!" : https://www.lejdd.fr/Politique/dimanche-tous-aux-urnes-lappel-de-mille-jeunes-militants-politiques-et-citoyens-contre-labstention-4053828



Sur le sujet de l'école, il fait partie des 1200 élus, personnalités et acteurs de l'éducation qui appellent à la réélection d'Emmanuel Macron pour « que la révolution de l'éducation et de l'apprentissage se poursuive » ! : https://www.lejdd.fr/Politique/1200-elus-personnalites-et-acteurs-de-leducation-defendent-le-bilan-de-macron-sur-lecole-4085580.amp?fbclid=IwAR0waN3N7WeNVPcIvffbVqMht0MzHCuX012iDMopvT7RfHBdJLVEpCfhSXc