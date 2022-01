Léonard MAIGRE

Fin 2007, j'ai choisi de quitter la région parisienne, ce qui m'a conduit à accepter une série de missions professionnelles en-deçà de mes qualifications.



Je souhaite maintenant renouer avec une carrière professionnelle qui me permettra de mettre en œuvre mes compétences à travers un véritable projet de logistique.





Mes compétences:



TRANSPORT:

Management d’équipe.

Gestion de projet.

Gestion et optimisation des tournées (planning).

Documents de transport pour tous modes de transports et types de marchandises.

Connaissance de la réglementation transport et matières dangereuses.

Relation avec les services des douanes et des assurances.

Cotations transport avec le client.

Etudes spécifiques d'exploitation : reconnaissance d’itinéraires T.E. et demande d’arrêtés.



LOGISTIQUE:

Négociation avec les transporteurs, les transitaires, et les fournisseurs.

Choix de la méthode de stock.

Implantation des produits.

Optimisation des espaces de stockage.

Conception d’indicateurs et tableaux de bord.



