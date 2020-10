Léonhard MARTIN

Passionné par les alternatives de vies, m'impliquer dans différentes activités est pour moi source d'enrichissement personnel et professionnel.

Ainsi j'ai quitté mon ancien métier informatique pour me consacrer à plusieurs activités passionnantes.

La première est celle du véhicule à propulsion humaine, pour laquelle notre credo est l'innovation et l'agrégat d'innovations diverses dans le secteur du cycle, changer notre manière de se mouvoir avec plus de respect envers notre environnement.

La seconde est associative. Nous nous impliquons dans la vie locale au travers de l'association PotoroZ et de plusieurs collectifs comme Stop TAFTA sud Manche et Monnaie Locale Complémentaire Sud Manche que nous avons initié avec d'autres associations locales.

Co-président de l'association coop'ains en baie, nous mettons en place un supermarché coopératif et participatif dans la région de Granville : http://coopenbaie.fr/

La troisième est l'investissement Immobilier. Redonner vie à de vieux bâtiments, tombé en décrépitude est toujours un projet passionnant et motivant.

La quatrième est l'entreprenariat en général. Batir des entreprises, les gérer et les faire fructifier.

Ainsi ma dernière née est une entreprise issue du marketing réseau : http://mygoodconcept.com/myweb/LibreEntreprise

Et bientôt une nouvelle verra le jour d'ici janvier 2019 pour aider les commerçants, artisans et tpe à se digitaliser ;)



Mes compétences :

Delphi