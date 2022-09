Léopold DANDJOA

Icône Studio Paris



« Avec les meilleurs, nous créons votre histoire visuelle haut de gamme »



ICÔNE STUDIO propose aux professionnels un service photographique d’exception. Pour nous, la photographie est un art qui raconte toujours l’histoire que vous avez créée et que nous traduisons en image fixe ou animée.



Chez Icône Studio Paris, les prestations sont entièrement personnalisables en fonction de vos demandes afin d’assurer un rendu visuel d’exception parfaitement adapté aux cibles et aux utilisations que vous avez déterminées.



Ici pas de hasard... Chaque composante de votre prestation a été soigneusement étudiée et méticuleusement choisie pour laisser pleinement libre cours au savoir-faire professionnel, à l’expression artistique et obtenir ainsi une mise en valeur optimale.



Notre approche sur mesure prend en compte l’unicité de chacun de vos projets, de vos envies et de vos objectifs associés. Nous pensons qu’à chacun correspond une séance photo bien particulière. Parcourez notre siteArray ou ce petit fascicule et découvrez la séance qui vous correspond le mieux. Nous sommes à votre écoute pour vous aider à faire le meilleur choix et orienter votre décision en fonction de vos besoins.



Chez Icône Studio Paris, nous prenons le temps de vous recevoir et vous écouter... Pas d’attente ou de promiscuité. Nous privatisons pour vous l’ensemble de notre studio ou nous nous déplaçons directement sur le lieu de votre choix pour concentrer toute l’attention et le savoir-faire nécessaire à la réussite de votre projet visuel.



Dans cette optique, ICÔNE STUDIO, a fait le choix de réunir en son sein tous les talents que compte la photographie moderne. Du directeur artistique, en passant par les maquilleur/coiffeur professionnels, les stylistes, les photographes spécialisés, les réalisateurs, les retoucheurs/monteurs, jusqu’à l‘équipe créative chargée de mettre en forme et en valeur les supports de vos plus beaux visuels. Tous sont les acteurs indissociables des prestations haut de gamme que nous vous proposons et qui contribueront au succès de vos projets.





