Lepretre SYLVAIN

Madame, Monsieur



Je suis actuellement apprenti Ingénieur dans le domaine de l’Informatique et de la Robotique au sein de la société TE connectivity (anciennement MEAS France).



J’ai acquis de nombreuses connaissances et compétences dans les domaines cités précédemment mais également dans la gestion de projet. En effet, je suis responsable d’un projet informatique mettant en œuvre différents langages (C#, XAML, JSON, JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX, SQL, HTML), eux même constitués de divers sous projets en WPF, Api Web Razor MVC, api SPA (Single Page Application) et SQL.



J’ai également pu utiliser des outils tels que TEAM FOUDATION SERVER ainsi que la méthode SCRUM afin de gérer l’avancement et le contrôle du code source de mon projet Informatique.

De plus, grâce à mon cursus d'études, j’ai acquis de solides bases dans le domaine de l’Automatisme, de la conception Mécanique (principalement sous Solidworks), de la maintenance et de la robotique Industrielle.

Mon alternance arrivant à son terme à la fin du mois d'octobre 2015 , je suis actuellement à la recherche d’un nouveau poste.



Données personnelles :



Pratique régulière de sports tels que le tennis, la natation, le vélo et l’escalade. Je fais également de la guitare.

J'ai réalisé des mockup de sites web pour des amis.



Pour me contacter :

- Téléphone : +336 27 49 78 25

- E-mail : sylvain.lepretre@imerir.com





Mes compétences :

Programmation