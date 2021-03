Leslie LHOMOND

Ingénieur/Docteur procédés, matériaux et énergie. Gestion et mise en place de projets. Expériences en R&D dans des projets en multi-partenariat. Développement et optimisation de procédés. Conception d'équipements pilotes. Encadrement technique d'ingénieurs, de techniciens et d'étudiants.



Mes compétences :

Catia, SolidWorks

Conduite de réunion

Bilan thermique

Analyse chimique

Rédaction technique

Synthèse rédactionnelle

Microsoft Office

Analyse physico chimique des matériaux

Energies renouvelables

Cristallographie

Science des matériaux

Silicium

Caractérisation des matériaux

Photovoltaïque

Croissance cristalline

Résistance des matériaux

Mise en forme des matériaux

Procédés de solidification des matériaux

Optimisation des process

Développement de procédés

Conception d'équipements pilotes

Gestion de projet