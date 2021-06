RECOMMANDATIONS :



- Denis Dupont Demancier, Directeur adjoint de la comptabilité et de la consolidation chez Groupe COLAS, le 5 mai 2017 :

"J'ai pu travailler avec Martine sur plusieurs projets d'enrichissement de modules de formation dans mon domaine fonctionnel. Dans ce cadre, elle a su manager les acteurs concernés et apporter des idées constructives et pertinentes. J'ai ainsi pu apprécier ses compétences professionnelles ainsi que ses qualités relationnelles. Elle a su être force de proposition."



- Nathalie MATIGNON, Déléguée Générale du GEIST, le 20 mars 2017 :

"J'ai apprécié la réactivité de Martine Lhomond, son sens du service et son adaptabilité dans un contexte toujours mouvant. J'ai observé la qualité des relations qu'elle entretient avec ses clients, et la façon dont elle sait se mettre à leur service avec sérieux et professionnalisme. Son sens de l'écoute est un véritable atout dans son travail".



- Abdelilah ATID,, Directeur de département risques opérationnels, 8 mars 2017 :

"J'ai eu l'occasion de travailler avec Martine dans le cadre d'un accompagnement opérationnel sur des exercices de cellules de crise décisionnelles impliquant nos dirigeants.

A l'occasion de notre collaboration sur ces sujets, j'ai pu constater la disponibilité, le professionnalisme ainsi que l'implication de Martine et souvent au delà des éléments prévus initialement.

Son sens du contact ainsi ses qualités humaines sont autant d'atouts qui nous ont permis d'atteindre les objectifs fixés".



- André CAPRON, Community Manager RH chez Caisse d' Épargne Picardie, 2 mars 2017 :

"A de multiples reprises, j'ai eu l'occasion de rencontrer Martine afin d'évoquer des projets importants d'accompagnement des Hommes de notre entreprise. Je retiens son sens de l'écoute et la volonté de façonner une réponse personnalisée répondant à mes souhaits. Femme très impliquée et passionnée par son travail".

chacun au service de l'entreprise ou du client.



- karim BEN M RAD, Directeur de l'excellence industrielle chez Verallia, 23 mars 2017 :

"Très bonne écoute du besoin exprimé et de la proposition en face. Martine a apporté un soin particulier à une intervention au niveau management de l'usine . A su reformuler dans les situations difficiles pour trouver les bons équilibres . Martine est une très bonne professionnelle !!!"



- Georges PEILLON, consultant expert en gestion et communication de crise, 1 mars 2017 :

"J'ai été amené à travailler avec Martine Lhomond, tout d'abord chez RcomB puis chez Iddest. Je dois souligner l'extrême professionnalisme de Madame Lhomond et son sens pragmatique des affaires. De caractère enjoué, c'est toujours un plaisir d'échanger avec Martine. Elle sait développer et suivre des affaires ou des plans d'action avec rigueur. C'est une collaboratrice de premier ordre qui sait développer les qualités individuelle de chacun au service de l'entreprise ou du client".



- Patrick TALLEC

Formateur Consultant, 26 mai 2015 :

"Martine est une vraie professionnelle de la formation et du consulting.

Grâce à son intervention, j'ai pu constater avec plaisir un rapprochement entre la direction générale de ma précédente entreprise et les élus du personnel dont je faisais partie en tant que délégué syndical".



Mes compétences :

Animation d'équipe

Management

Administration des ventes

Création d'entreprise

Développement commercial

Stratégie commerciale

Formation professionnelle

Pédagogie