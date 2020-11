Leslie MARECHAL

Je suis chef de produit depuis 7 ans pour Alinéa dans le secteur restauration,



J'imagine les futures cartes de la restauration, je sélectionne les fournisseurs,

et les produits qui seront présentés aux clients, je m'assure du bon approvisionnement, et de la logistique.



Je suis la garante de la qualité des produits et du commerce.



Je participe à la création des supports marketing et surtout je crée les produits de demain.



Mes compétences :

Achat

Chef de produit

Coaching

Equicoaching

Logistique

Marketing