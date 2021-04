Leslye BRANGER

Bienvenue sur mon profil Viadeo !



Je suis Leslye, Recruteuse Indépendante spécialiste des métiers I.T. ou Tech Recruteuse Freelance !



Jai la capacité détablir une stratégie de recrutement et surtout de sourcing. Jidentifie où votre recrue idéale se trouve, et jadapte mon message pour lengager dans un processus de recrutement avec vous.



MES RECRUTEMENTS :



Développeurs, DevOps / SRE, Testeurs, Designer UX/UI, Chargé de Recrutement....



MES COMPETENCES :



Recrutement de A à Z : Analyser votre besoin, élaborer une stratégie de recrutement sur mesure, rédiger/diffuser une annonce, effectuer du sourcing, préqualifier les candidats par téléphone, effectuer les entretiens, établir un compte rendu pour faciliter la prise de décision, faire une proposition dembauche, préparer lonboarding. Tout ça à la carte.



Je propose également de vous conduire vers plus dautonomie dans vos recrutements via la formation au sourcing et laccompagnement dans lélaboration de votre process de recrutement maison



CONTACT :



Site pro : leslye-recrute.fr

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/leslyebranger/

Mail : contact@leslye-recrute.fr



