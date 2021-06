Leticia HURTEAU

ATOUTS ET COMPETENCES :



Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des institutions européennes et du monde associatif.



- Gestion de projet (création, suivi technique et financier, reporting)

- Conception et réalisation d’événements

- Coordination et animation d’un réseau professionnel

- Création et suivi de partenariats

- Animation de réunions

- Management

- Recherche et levée de fonds

- Gestion budgétaire



Quadrilingue ( français, anglais, espagnol, italien)



Dynamique, forte capacité d’adaptation, aptitude à travailler en équipe, sens de l’écoute et du consensus.







Mes compétences :

Relations Internationales

Communication

Responsable de projet

Encadrement

Droit

Sciences Politiques