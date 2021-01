Bonjour,

je suis éducatrice de Jeunes Enfants diplômés depuis six mois et exerce mon métier au sein d'un EAJE accueillant des jeunes enfants de moins de 4 ans. Mon travail consiste à veiller et contribuer à leur bien-être et épanouissement au quotidien et à soutenir les parents dans leur fonction parentale.



Mes compétences :

Conduite de projet

Analyse des pratiques professionnelles

Soutien à la parentalité

Mise en place d'actions éducatives adaptées