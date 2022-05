M'badi MIEHAKANDA

Http://www.psychopraticienpro.com/

Coach psychopraticien PNL, mon service s'adresse aux entreprises et aux collectivités dans le cadre du coaching personnel et professionnel des salariés candidats au management d'équipes de travail et aux conduites de changement. Ce service concerne directement le développement personnel et le coaching des plus jeunes comme des moins jeunes. J'accompagne et je forme également les professionnels de l'enfance et de l'adolescence dans leurs projets éducatifs.



Docteur en sciences de l'éducation, je propose des évaluations stratégiques et des outils didactiques aux particuliers dans le cadre d'ateliers personnalisés. J'interviens également auprès du personnel des établissements qui accueillent les jeunes publics, dans la formation à l'encadrement éducatif.



Maître en psychologie du développement, je propose des interventions dans le cadre du suivi éducatif d'enfants, d'adolescents, de la guidance des familles et du développement personnel de jeunes adultes qui rencontrent des difficultés de parcours.



Consultant qualifié dans le domaine de la conception, de l'évaluation et de la réalisation de programmes d'insertion, je propose aux organisations et aux particuliers un accompagnement pédagogique et technique dans l'élaboration de leurs projets d'action sociale et la gestion du management d'équipes de travail.



Mes compétences :

Qualifié MCF S.E.

Tuteur de mémoires

Accompagnement de projet

Relation d'aide (Rogers)

Ingénierie de formation

Consultant

Développement personnel

Ecoute bienveillante

Force de proposition

Enfance

Ecoute Active

Laboratoire de Recherche

Conférencier

Formation professionnelle

Education

Parentalité

Recherche scientifique

Coaching

Adolescence

Accompagnement individuel

Sciences humaines et sociales