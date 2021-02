Levallois HENRI

Fort de plusieurs projets industriels, tels que l’amélioration des capacités et des performances industrielles d'un site de production. C'est notamment à travers une optimisation et un ré aménagement complet d'un entrepôt logistique et de son processus de gestion de stock que j'ai pu mettre en oeuvre certaines de mes compétences. J'ai également travaillé sur la réduction du coût de transport pour une société de distribution. mais aussi sur un projet d’agrandissement pour un budget évaluer à 500K€. J'ai enfin été responsable logistique et superviseur de production pour un grand groupe industriel automotive. A titre associatif et social, J'ai pu réfléchir sur un projet de mise en place de ticket cantine et d'un second service de restaurant. Titulaire d’un master en logistique depuis 2008/2009, j'occupe aujourd'hui un poste de responsable d'une unité autonome de production pour le groupe Michelin à Troyes



Mes compétences :

Logistique

Amélioration continue

Kaizen

SAP

Production

Planification

Ordonnancement

Méthode SMED

Oracle

Lean IT

Gestion de projet

Qualité

Management

ERP