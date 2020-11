Lévy KODIA

Bonjour,

Je suis Ingénieur Formation et Responsable de site du CFPPA - UFA. Le Campus Monod c'est :

- un lycée (Rennes - Le Rheu)

- une exploitation agricole en bio (Rennes - Le Rheu)

- un centre de formation professionnelle dans la Bretagne romantique (Combourg)

- un centre de formation professionnelle et une unité de formation par apprentissage (Rennes - Le Rheu)

Nos formations diplômantes vont du niveau V (CAP) au niveau II (Licence Pro)

Jai fait des études qui sont redevables à une pluridisciplinarité intégrative. Cette dernière est le terreau dune émergence qui conduit ma pensée et mon action davantage à conjoindre quà disjoindre pour faire et comprendre ainsi que comprendre afin de faire. Mon ingenium sous-tendu par des formes déjà-là aspire au dévoilement de formes nouvelles. Mon chemin sest ainsi construit en marchant.

Au sortir de deux décennies en tant quauteur et acteur de la relation daide de face à face, je me suis intéressé davantage à laction de diriger un centre de formation.

Je me suis dabord formé in situ comme directeur. Ensuite, jai effectué des formations institutionnelles de directeur. Par le levier de la formation continue et de la didactique professionnelle, je suis inscrit dans un processus de professionnalisation et de développement personnel permanent.

Deux exemples dindicateurs de réussite, entre autres :

- 2009 : augmentation record des effectifs du CFA BTP de La Haute-Loire, +5,3%

- 2013 : augmentation des effectifs du CFPPA et UFA de Rennes Le Rheu , +30%

- 2020 : augmentation des effectifs du CFPPA et UFA de Rennes Le Rheu , +8%



Vous pouvez me joindre par mail : kodialevy@gmail.com

Cordialement.



Quelques compétences :

Gestion, conduite et évaluation de projets

Piloter la pédagogie de l'alternance

Manager CFA, Centre de Formation Continue ou réseau de CFA

Développer les effectifs et les formations

Construire, piloter et évaluer le projet d'établissement...