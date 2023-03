Maud BELLOT

Je souhaite promouvoir et encadrer des actions en faveur d'un mieux vivre ensemble (éducation, formation, insertion), au sein d'un établissement de formation secondaire, supérieur ou formation continue.



Pour Optima, agence de médiation à Clermont-Ferrand, j'ai fédéré une équipe autour d'un projet, réduisant l'absentéisme. En mettant en place une présentation systématique et méthodique du service aux habitants et aux commerçants, j'ai permis d'augmenter le nombre de personnes et de situations prises en charge. J'ai conçu un outil de saisie de l'activité qui nous a permis de rendre compte fidèlement de nos résultats. J'ai précédemment dirigé un service études et une activité marketing. J'ai repris une activité d'études en urbanisme commercial depuis septembre 2018.



Je suis à l'aise avec la plupart des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, base de données, cartographie, enquête, communication) .



Je parle l'anglais et l'espagnol courant.



J'ai 3 diplômes Bac + 5, sociologie, développement local et conseil et encadrement éducatif.



Mes compétences :

Management

Étude d'impact

Education

Médiation