Importateurs et Fournisseur exclusif d'huiles 100% ayurvédiques en France

Huile 100% ayurvédique anti-douleur en provenance d'Inde

pour les douleurs orthopédiques, musculaires et neurologiques

Huile de soins pour les cheveux en provenance d'Inde.

Les procédés de fabrication sont réalisés dans le respect de la Tradition Indienne et à partir de plantes fraichement cueillies.

Le produit e dune exceptionnelle qualité et fraîcheur.