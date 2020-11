Lilas MICHEL

Dans le cadre de mon parcours, je suis à la recherche d'un stage en alternance intégré dans ma formation pour une durée de 6 mois, se déroulant une semaine sur deux en début octobre jusqu'en fin mars.



Les contenus et enseignements de ma formation en M1 de Psychologie du Travail et des Ressources humaines m'ont aidé à développer des compétences en évaluation, en traitement de données quantitatives, en formation du personnel sur les risques psychosociaux ainsi que la maitrise des outils d'entretien collectifs et individuels. Je souhaiterais les développer plus amplement aux côtés de vos équipes et les mettre à profit à destination de votre entreprise.



Domaines : RH, recrutement, gestion de carrières, psychologie du travail, formation, accompagnement personnel, entretiens, sécurité au travail.