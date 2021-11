Lilia EVDOKIMOVA-LE GLAUNEC

Import-export de produits ecologique et bio entre l'Europe et la Russie , l'Ukraine , etc.

La meilleure solution pour trouver un nouveau marché prometteur est votre participation au 1er International ECO BIO SALON de RUSSIE inclus à l’exposition PRODEXPO 2014 ( 10-14 Février, Moscou, Expocentre )!

International ECO BIO center , en tant que créateur de SALON, vous invite à présenter vos produits à la plus grande exposition d’Europe de l'Est.





Mes compétences :

Bio

Export

Import

Import Export