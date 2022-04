Président de PRESTATERRE, organisme de certification environnementale (Label BEE - Batiment Energie Environnement, EFFINERGIE+, BEPOS, et MINERGIE®.

Ancien DG de PRIORITERRE (17 ans), une ONG de 25 personnes qui travaille dans le domaine du développement durable (www.prioriterre.org.) J'en suis maintenant le Président d'honneur.

Chroniqueur radio sur le thème du Developpement Durable (Reseau France Bleu),

Conférencier autour des thèmes du développement durable

Expert pour l'APM sur ces thèmes en rapport avec l'entreprise

Blogueur: http://magniercharles.overblog.com

Je possède une expertise sur le développement durable et son application dans l'entreprise, les pratiques managériales, la conduite du changement et la communication.

J'accompagne les équipes de dirigeants (Collectivités et entreprises) pour élaborer et mettre en place des stratégies de développement autour du thème du Développement Durable.

Je peut intervenir à partir des 6 conférences détaillées ci-dessous ou adapter mon intervention en fonction de vos besoins, de la situation et du public concerné. http://www.prioriterre.org/pages_fr/article/1011/les-conferences-de-charles-magnier.html .

Auteur : "Changer ou disparaitre; Mode d'emploi pour atteindre le 22ème siècle" Editions CELEADES. http://www.prioriterre.org/ong/article/1941/le-livre-de-charles-magnier.html



Mes compétences :

Bâtiment basse consommation

Développement durable

Environnement