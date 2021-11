Opérateur sur presse plieuse depuis 2002 chez slts.



Pliage sur commande numérique Amada ( 220T, HFP , HDS et HFE 100T )



Programmation et réglage ( outils spéciaux et autres) , pliage et contrôle .

Mise en place du processus du pliage



Maitrise de la lecture de plan simple et complexes.

Bonne connaissance des procédés de pliage.



Personne a l'esprit d'équipe , ordonné et organisé